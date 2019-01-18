“HAYALİMDEKİ KÜTÜPHANE VE HAYALİMDEKİ 2019”

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:46

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi’nin ilk kez düzenlediği yarışmanın ödül törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile birlikte Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif , Köy Muhtarı İsmail Kozanoğulları, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akdoğan bölge ilkokullarını kapsayan yarışmaya, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu ve İnönü İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı.

Jüri üyelerinin yarışmaya katılan öğrenciler arasında yaptığı değerlendirmeleri sonucunda Birincilik ödülü Sultan Kalkaner’e, İkincilik ödülü Ada Tunay’a, Üçüncülük ödülü Kezban Çiftçi’ye, Jüri Özel ödülü ise Ezgi Tandoğan’a verildi.

Tören, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi