Hayır cephesi toz duman oldu

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 21:01

Hayır cephesi toz duman

Batuhan Yaşar hayır cephesine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yaşar, hayır cephesinin kendi derdine düştüğünü ifade etti.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 'hayır' cephesinin içler acısı durumunu gözler önüne serdi.



Hayır cephesinde işlerin karışık olduğunu söyleyen Batuhan Yaşar CHP, HDP ve İyi Parti içe dönmüş durumda. Her kafadan bir ses çıkıyor. “Kendi adayımızı çıkarırız” diyen de var, diyemeyen de' ifadelerini kullandı.



Herkesin kendi derdine düştüğünü iddia eden Yaşar 'İki ay önceki organize işler, ortak hareketler, senkronize açıklamalardan eser kalmadı' dedi.



İşte Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm;



‘HAYIR' CEPHESİ TOPARLANAMIYOR



CHP, HDP ve İyi Parti bugünlerde tamamen içe dönmüş durumda.

Kendi dertlerindeler.

Her kafadan başka bir ses çıkıyor.

“Kendi adayımızı çıkarırız” diyen de var, diyemeyen de.

“Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olmayalım” düşüncesi hâkim.

Zemin yoklaması yapanlar.

Haber bekleyenler.

Var da var.

İşler karışık.

İki ay önceki organize işler, ortak hareketler, senkronize açıklamalardan eser kalmadı.

Herkes kendi derdine düştü.