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HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASI DEĞERLENDİRİLDİ

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde gerçekleşen Toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın, Hayvan Refahı Yasası kapsamında, hayvanların kısırlaştırılması ile ilgili talebi değerlendirild

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 13:12
HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASI DEĞERLENDİRİLDİ

İlçe belediye Başkanları ile yapılan toplantı sonucunda 11 Mart Pazartesi günü Veteriner Dairesi ile bir görüşme yapılması kararı alındı. Söz konusu toplantıda ayrıca hayvanların kayıt altına alınması konusu da ele alınacak.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanımız Aziz Kaya ile KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.

 
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