HAZARD'A REKOR KONTRAT...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:27

İngiltere Premier League'e 9 maçta yenilgisiz devam eden Chelsea'de en etkili isim olarak dikkat çeken Eden Hazard, isminin Real Madrid ile anılmaya başlamasının ardından takımından yeni kontrat teklifi alacak.

The Sunday Express'in haberine göre Chelsea, 18 ay sonra kontratı tamamlanacak olan Hazard'a onu İngiltere Premier League'in en çok kazananı yapacak yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Belçikalı oyuncuya 4-5 yıllık yeni bir sözleşmede haftalık 300 bin sterlini aşkın bir teklif yapacak. Hazard, şu anda haftalık 200 bin sterlin kazanıyor.

Ada'da en çok kazanan 3 oyuncu ise Alexis Sanchez (haftalık 315 bin sterlin) Mesut Özil (306 bin sterlin) ve Paul Pogba (290 bin sterlin) olarak dikkat çekiyor.

27 yaşındaki hücumcu, bu sezon 9 Premier League maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Hazard, geçtiğimiz hafta bazen takımdan ayrılmayı düşünse de Londra'da çok mutlu olduğunu ve futbolu burada bırakabileceğini söylemişti.