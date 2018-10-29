HELLİM DOSYASI BEKLEMEDE!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:35

Güney Kıbrıs’ın, Hellim’in “Menşei Korumalı Ürün” olarak tescili için AB’ye yaptığı başvurunun üzerinden dört yıl geçmesine karşın başvuru dosyasının Kıbrıs sorunuyla ilişkili olmasından ötürü hala beklemede olduğu; buna karşın Rum Tarım Bakanlığı’nın, hellimin üretiminde kullanılacak süt cinsi ve oranlarına ilişkin dosyada yer alan miktarın uygulanmaya başlanmasını istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Hellim Prototipini Uygulama Zamanı” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın hellim peynirinin “Menşei Korumalı Ürün” patentini almak için AB’ye yaptığı başvurunun dört yıldır bekliyor olmasına karşın, paten başvurusunda yer alan hellim peynirinin üretiminde kullanılacak süt cinsi ve oranlarının hali hazırda uygulamaya geçirilmesinin istendiğini yazdı.

Gazete, başvuru dosyasında, hellim üretiminde kullanılacak sütün en az yüzde 50’sinin küçükbaş hayvan sütü olmasının öngörüldüğünü ancak bu oranın şu anda minimum oran olan yüzde 20’de kaldığını belirtirken, Rum Tarım Bakanlığı’nın üretimde kullanılan küçükbaş hayvan sütünün arttırılması için çalışma ve kontroller başlatacağını aktardı.

Rum hükümeti tarafından 2014 yılından beridir keçi ve koyun sütünün arttırılması amacıyla teşvikleri uygulandığını belirten gazete, bu teşvikler sonucunda 2014 yılında üretilen keçi-koyun sütü 45 bin 771 litreyken, bu oranın 2017 yılında 60 bin 825 litreye çıktığını vurguladı.

Habere göre, 2014 yılında 357 bin 215 olan mevcut küçükbaş hayvan sayısı ise 2017’de 386 bin 102’ye yükseldi