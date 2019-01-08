“HER İSTEYENİN KULLANACAĞI YASA OLMAYACAK”

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 15:28

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. Konuşmalarda, Vicdani Ret ve Dome Hotel konuları üzerinde duruldu.

YDP Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, “Narenciyedeki sıkıntılar” konusuna değinerek, sıkıntılar içinde olan sektörün çok gerilediğini, ancak hükümetin ülkedeki tarıma, narenciyeye, kültüre, eğitime değil başka şeylere önem verdiğini kaydetti.



Buna vicdani ret konusunu örnek vererek hükümetin gündeme bunu sokarak gerçek sıkıntıları örtmeye çalıştığını, ülkede toplumun selden zarar gören insanların yardım beklediğini ifade eden Arıklı, özellikle Girne bölgesinde acil tedbirler alınması gerekliliğine değindi.



Arıklı, sel felaketi ile ilgili raporun açıklandığını ancak tedbirlerin açıklanmadığını ifade ederek, bu konuda açıklama beklediğini, çünkü ülke genelinde sel tehlikesi taşıyan birçok yer bulunduğunu, Yeşilköy’de yolun kapandığını ve ne zaman açılacağının muamma olduğunu kaydetti.



Erhan Arıklı, tüm bu sıkıntılar ortadayken hükümetin vicdani ret konusunu gündeme taşıdığını, gündem şaşırtması yaptığını savunarak, bunu eleştirdi. Arıklı, ülkede ateşkes olduğunu, Kıbrıs’ta güneyin silahlanmaya milyonlarca Euro ayırırken ülkede bunun gündeme getirilmesinin doğru olmadığı görüşünü dile getirdi.



Arıklı, güneyin her geçen gün silahlanmayı artırdığını, hedeflerini Rum Başpiskopos’un açıkladığını, amacın Girne’ye, Mağusa’ya yürümek olduğunu söylediğini ifade ederek, hükümete Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığını sordu. Arıklı, Başsavcılık’ın olumsuz görüşüne rağmen bu yasa tasarısının Meclis’e sunulduğunu savundu.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu yasa tasarısına onay vermesini düşünmediğini, vermişse “aklını peynir ekmekle yediğini” ifade eden Arıklı, asker kaynağını kaldırmanın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı kaldırmakla eşdeğer olduğunu öne sürdü.



Milletvekilleri ile askerlik üzerine tartışma yaşayan Arıklı, bu yasa tasarısı girişimi ile Güvenlik Kuvvetleri’ne dinamit konduğunu iddia etti.





“TASARI İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE MECLİS’TE”



Yasa tasarısının insan hakları çerçevesinde Meclis’e getirildiğini ifade eden Erhürman, bu yasa tasarısını bu mantıktan ele alarak getirdiklerini söyledi.



Erhürman, bu konuda Güvenlik Kuvvetleri ve Başsavcılık’tan da görüşler alındığını ifade ederek, hukuki görüş alındığını, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu, yasa koyucunun bunu yapabileceği kararı bulunduğunu, komitede de tüm paydaşların katılımıyla konunun irdeleneceğini belirtti. Tufan Erhürman, yasa tasarısı yasallaşırsa oluşacak vicdani ret uygulama komitesinin bağımsız olacağını ve hukuki idari çerçeveyi değerlendireceğini kaydetti.



Başbakan Erhürman, soruları da yanıtladı. Erhürman, ülkede ateşkes olduğu yorumları üzerine herkesin kendi yorumunu yapabileceğini ifade etti, yasa tasarısının Meclis’e verildiğini, komitede görüşüleceğini ifade etti.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile kısa süreli tartışma yaşayan ve Tatar’ın “yasa tasarısını neden ivedilikle görüşülmesi için Meclis’e getirmediniz, çünkü 27 milletvekili desteği bulmazdı, bununla ilgili dava hangi insan hakları mahkemesinde ele alınıyor” demesi üzerine tüm milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.



“HER İSTEYENİN KULLANACAĞI BİR YASA OLMAYACAK”



Erhürman da, esprili bir şekilde tartışma arasında kürsüden söz isteyerek, endişeleri bildiğini, vicdani ret yasasının her isteyenin kullanacağı bir yasa olmadığını belirterek, bu konuyu ciddiyetle ele aldıklarını, Meclis’te tartışmaya açık olduğunu, komitede ele alınacağını, Meclis’e geleceğini ve burada karar alınacağını, ortada heyecanlanacak sıkıntı olmadığını kaydetti.