Hergün toplanan siyasiler bir türlü hükümet kuramadı

4 PARTİNİN BAŞKANLARI BUGÜN SAAT 17.00’DE DP’DE TOPLANIYOR DÖRTLÜ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR
Erken genel seçimin ardından dörtlü koalisyon hükümeti kurmak için çalışmalarını sürdüren siyasi partilerin genel başkanları bugün saat 17.00’de bir araya geliyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın görüşmesi, DP’nin ev sahipliğinde, bu partinin genel merkezinde yapılacak.
Dün CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmeden sonra parti başkanları sonuca yaklaştıklarını açıklamıştı. 7 Ocak erken genel seçiminde CTP 12, HP 9, TDP ve DP de 3’er milletvekili çıkarmıştı. Seçimden 21 milletvekiliyle birinci sırada çıkan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini önceki gün verdiği UBP’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise dün CTP’ye yaptığı ziyaretin ardından bugün TDP, DP ve YDP’yle görüşüyor.