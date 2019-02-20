HIRSIZLIK TURUNDA YAKALANDI

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:56

Mağaza görevlilerinin polisi araması üzerine sorgulanmak üzere Adli Şube’ye götürülen zanlının çantasından Kont Valentin isimli mağazadan çaldığı kıyafetler bulundu. Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 2014 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini, kaydını dondurduğunu ancak yenileme hakkı bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 25 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)