Ana Sayfa Gündem HIRSIZLIK TURUNDA YAKALANDI

HIRSIZLIK TURUNDA YAKALANDI

Girne’de Kont Valentin isimli mağazadan hırsızlık yapan Joshua Agalah, bir saat sonra Nike mağazasına girip şüpheli hareketler sergileyince yakalandı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:56
HIRSIZLIK TURUNDA YAKALANDI

Mağaza görevlilerinin polisi araması üzerine sorgulanmak üzere Adli Şube’ye götürülen zanlının çantasından Kont Valentin isimli mağazadan çaldığı kıyafetler bulundu. Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının 2014 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini, kaydını dondurduğunu ancak yenileme hakkı bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.
Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 25 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

JAPONYA'DAN, PAKİSTAN'A 10 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık