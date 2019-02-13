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HIRSIZLIKLARLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Pınarlı ve Gazimağusa’daki hırsızlıklarla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 13:00
HIRSIZLIKLARLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 18.12.2018-23.01.2019 tarihleri arasında, Pınarlı’da Sibel Erçika’ya ait evden, bir adet kömürlü ütü, iki adet büyük bakır sini, dört adet bakır tencere, bir adet büyük bakır kevgir, bir adet gazyağı ocağı (islim) ve bir adet eski antika dikiş makinesi çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.S.(E-23) tutuklandı.

19.01.2019 tarihinde ise, Gazimağusa’da Büst Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kısmında bulunan Salim Gildir’e ait bir adet bakır sıcak su kaynatma kazanı çalındı. Meselede zanlı olarak görülen F.D. (E-22) tutuklandı.

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