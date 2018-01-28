Hırsızlıktan tutuklandı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:56

Girne’de Barış Parkı ve Girne 20 Temmuz Stadyumu’ndaki kantini açtığı gerekçesiyle E.S.Ç. (E-24) tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 03:00 sırlarında Barış Parkı isimli büfenin dışarısında bulunan buzluklar kırılarak içerisindeki gıda maddeleri ve 200 TL çalındı; bahse konu şahıs olayla ilgili tutuklandıktan sonra, zanlının 23 Ocak’ta Girne'de 20 Temmuz Stadyumu’ndaki kantindeki kahve makinesini kırarak içerisinden 100 TL madeni para ve muhtelif yiyecek ve içecek ürünleri çaldığı tespit edildi.