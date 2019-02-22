"HP 10 GÜN İÇİNDE ADAYINI BELİRLEYEBİLİR"

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:53

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Birinci Boyut’ isimli programa katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik partisinin adayını belirleyip belirlemediğine dair soru üzerine konuşan Özersay, “Parti Meclisimizi geçtiğimiz haftalarda seçtik ve ilk toplantımızı yaptık.

İlk toplantımızda iç meseleleri ele aldık. Daha sonra da diğer toplantılar için bir tarih belirledik” diyerek, HP Pati Meclisi’nin 10 gün içinde birkaç gündem maddesiyle toplanacağını, gündem maddelerinden birinin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu ifade etti.

10 günlük süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunu değerlendirmeye başlayacaklarını belirten Özersay, bunun net olarak adayı belirlemek demek olmadığını ifade ederek,“bir rahatsızlığımı da dile getirmek istiyorum.

Biz bu konudan kaçınmaya çalıştık ama benim gördüğüm kadarıyla birileri ilginç bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmalarını erkene alıyor. Bu durum da ülkeye hizmet üretmek isteyen insanları olumsuz etkiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir ‘konsantrasyon kaybı’ olduğunu düşündüğünü belirten Özersay, “parti içinde bu konuyu geciktirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

CTP'li bazı vekillerin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Özersay, "Konuyu kişiselleştirmeyeceğim. Daha önce de söyledim. Kimin muhatabım olduğu bellidir... Meclis Başkanı iyi niyetli bir açıklama yaptı... Söylenenler başka anlam ortaya çıkardı... Konsensüs farklı algılandı. Bunu doğru zemine oturtmak anlamında söyledim. Ben zaten düşüncelerimi pek çok kez izah ettim.

Neyin mümkün olmayacağını uzun uzun anlatmaya devam edeceğim... Kendimin ve HP'nin görüşlerini paylaşıyorum..." diye konuştu...

TC'nin adamı söylemlerine karşı çıkan Özersay, " Yıllardır bir çizgim var, bir görüşüm var... Bu benim birisinden duyup da göreceğim bir şey değil... Toplum olarak özgüven eksikliğimiz var. Bir şey paylaşıyoruz, bu fikri kesin başkası yaptırıyor deniyor... Ortaya koyduğumuz fikirlerin değerini düşürmek için bunlar söyleniyor... " dedi.

Sağın Liderliği iddiaları ile ilgili de "Ben toplumsal yararı esas alırım... Toplumsal yarar neyse ona bakarım... Ben fikirlerimi bu temelde paylaşırım..." yanıtı verdi.

Kıbrıs Konusunda ise Özersay, "Yeni fikirleri ve düşünceleri açmalıyız... Ezberlere takılıp kalırsak, cümlelere takılıp kalırsak statükoya hapsoluruz... Düşünsel statükoya hapsoluruz... Federal çözüm modeli ben söylediğim için mi tükendi? Her yöntem denendi ve tükendi... Realiteyi söylediğimde birileri tepki gösteriyor... Bu tepkinin 2 nedeni olabilir... Ya Cumhurbaşkanlığı Seçimi için korkuyorlar ya da 50 yıllık oyuncak ellerinden alınıyor..." ifadelerini kullandı Özersay, Cumhutrbaşkanlığı seçimlerini ve seçenekleri yakın zamanda Parti meclisinde değerlendireceklerini söyledi.