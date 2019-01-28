"BU BİZİM İÇİN BAŞLANGIÇ"

Ana Sayfa Gündem HP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ BELİRLENDİ HP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ BELİRLENDİ Halkın Partisi 1. Olağan Kongresi sonuçlandı. Paylaş

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Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:56 Partiden yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde Parti Meclisinde görev alacak isimler belirlendi. Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisine seçilen isimler şöyle: Lefkoşa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri: Yenal Senin, Vasviye Tunaboylu, Uğur Çulhaoğlu, Servet Şahan, Salih Değirmencioğlu, Özgül Ezgin, Orkun Bozkurt, Mehmet Manavoğlu, Mahmut Tezcan, Gizem Çeliker Akandere, Fikret Unutmaz, Denis Dinand, Bengü Ünsal, Ayşe Onar, Ali Şefik, Ali Çırakoğlu Girne İlçesi Parti Meclisi Üyeleri Zühal Tunalı, Melih Özhakkı, Ledün Caymaz, Kemal Derin, Halit Güven Erkal, Derya Hoca, Burak Güler, Ayşen Kumser Kansay, Altay Nevzat, Adem Çakır Gazimağusa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri Tolga Özçelik, Özgür Vehit, Oğuz Akançay, Oğulcan Topal, Mustafa Dinsev, Melek Karakuş, İsmail İrfanoğlu, Hüseyin Tabur, Hasan Tosunoğlu, Ercan Şadan Elçin, Duygu Uzun, Cihan Abi, Batur Sağlamer Güzelyurt İlçesi Parti Meclisi Üyeleri: Turgut Alas, Ramadan Durmazer, İbrahim Kahramanoğlu, Ahmet Atilla Ertürk Lefke İlçesi Parti Meclisi Üyeleri: Enver Öztoprak, Serhat Usanmaz İskele İlçesi Parti Meclisi Üyeleri: Yılmaz Yılmazoğulları, Sinan Erhan Gece, Hicran Bayraktaroğlu Fırat, Ersin Şemi, Cemal Sevin” Paylaş

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