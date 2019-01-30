"HÜKÜMET BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:01

Son günlerde tartışılan müzakerelerde izlenecek yolla ilgili konuşan Denktaş, şunları söyledi:

“Yarım asır federasyonu konuştuk. Onların anladığı şey farklı bizim anladığımız şey farklı. Siz sürekli çözüm isteriz diye diretirseniz görüşmecinin elini de zayıflatırsınız. Karşı taraf da bunlar bu kadar istekliyse niye vereyim isteklerini der. Topu sürekli taca atar, auta atar. Zaman doldurur. Yemek pişsin o da istediği zaman gelip yesin diye bekler. Türkiye ile aramızda bir fikir ayrılığı var gibi bir algı oluştu. Bu algı doğru değil. Müşterek bir görüşme süreci yürüttük. Hala da devam ediyor.”

2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığıyla ilgili sorulara da yanıt veren Denktaş, o kadar çok tartışılması gereken mesele varken bu meseleye girmenin doğru olmadığını söyledi.



Yolsuzluk iddiaları hakkında da konuşan Denktaş şöyle devam etti:

“Yoktur demek de yanlış, vardır demek de yanlış. Tespit ettiklerimizi zaten gönderiyoruz. Vatandaş hükümetten hem polis hem yargıç olmasını bekliyorsa o da olmaz. Bizim sadece yaptığımız maliye teftiş inceleme var. Başbakanlık denetleme kurumu var. Yapılan yoklamalarda bir şey çıkıyorsa onun hiç önüne ardına bakmadan savcılığa devrediyoruz. Soruşturma kısmına bizim müdahale etmemiz söz konusu değil. Bugüne kadar hükümet ortamında gündeme gelen hiçbir dosya bir kenara çekilmiş değil. Hepsi gereği yapılması için ilgili makamlara gönderildi.”



Hükümetin çalışmalarını da değerlendiren Denktaş, “Reform yapmaya çok hevesliydik. Hükümet kurulduğu andan itibaren bütçeydi seçim yasaklarıydı derken bir kriz vurdu bizdi. Günlük çalışabildik ancak. Atmamız gereken adımlar için zaman bulamadık. Döviz krizi atlattıktan sonra bir anda önümüzde sel felaketini bulduk. Başımıza düşmeyen bir meteor taşı kaldı. O derece yani. Bu hükümet iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zor bir dönemi geride bıraktık” diye konuştu.