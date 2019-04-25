Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:46

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında hükümetin icraatlarını değerlendiren Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, ekonomik anlamda tüm sektörlerin dibe vurduğunu, halkın borç batağında olduğunu ve hükümetin bu işi yürütemediği düşüncesini dile getirdi.

“HÜKÜMET BİTTİ DİYEN KENDİLERİDİR”

Koalisyon dedikoduları ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Sucuoğlu, “Eğer dedikoduysa bu dedikodunun kaynağı tespit etmeli. Kaynak kendi partileri” İfadelerini kullanarak, Halkın Partisi’nin sürekli kendi aralarında toplantı yaptıklarını, hükümet sıkıntılarını görüştüklerini, “çıkalım mı, çıkmayalım mı?” sorularını sorduklarını ve kendi parti görevlilerinin “hükümet bitti” dediğini savundu.

Ulusal Birlik Partisi’nin ağzından “bir an önce hükümet bitsin” diye bir açıklamanın olmadığına dikkat çeken Sucuoğlu, UBP’nin yetkili organlarında da toplantı yapılmadığının altını çizdi.

Sucuoğlu, UBP’nin ana muhalefet görevi yaptığını anımsatarak, “Eğer hükümet bitecekse kendi sorunlarıdır. UBP’nin arzu ettiği erken seçimdir. Bu meclis bu ülkeyi temsil etmiyor. Hükümet ortakları taktik uyguluyor. Hükümet düştü düşüyor diye algıyı değiştiriyorlar. Sürekli arkadaşlar aranıyor hükümet bitti diyorlar. Bunu UBP’liler çıkarmıyor. Sonra başkaları söylüyor gibi tepki koyuyorlar” dedi.

“DÜŞÜNCEMİZ ERKEN SEÇİM”

Ulusal Birlik Partisi’nin düşüncesinin erken seçim olduğunu belirten Sucuoğlu, UBP’nin, kendinden sonra gelen partiye 2 kat fark attığını kaydederek, diğer partilerin dipte olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, hükümet ortaklarının tecrübesizlik yaptığına dikkat çekerek, “Bu iş yürümüyor, nokta, diyecekler” ifadesine yer verdi.

“HALKIN YÜZDE 80’İ HÜKÜMETE GÜVENMİYOR”

Ekonomik anlamda ülkenin sıkıntıya sokulduğunu vurgulayan Sucuoğlu hükümetin bugün borç aldığını hatırlatarak, halkın hükümete güveninin olmadığını savundu.

Sucuoğlu, tüm sektörler dibe vurdu diyerek, halkın yüzde 80’ninin hükümete güvenmediğini ileri sürdü.

Halkın borç batağında olduğunu da ifade eden Sucuoğlu, gelecek olan hükümeti de büyük sıkıntıların beklediğini kaydetti.

“TURİZM DİBE VURDU, EĞİTİMDE KAN KAYBI”

Sucuoğlu turizm konusunda da açıklama yaparak, turizmin dibe vurmasının sebebinin, turizmcilerin 1 buçuk yıldır paralarının alamaması olduğunu kaydetti.

Yüksek öğrenimde de kan kaybının yaşandığının altını çizen Sucuoğlu, öğrenci sayısının 72 bine düştüğünü dile getirdi ve ekledi; “Kan kaybı artarak devam edecek. Çocukların hayatlarını kolaylaştırmazsan başka adresler bulacaklar.”

“MALİYE BAKANI 1 BUÇUK YILDIR MUHATABIYLA GÖRÜŞEMİYOR”

Mali protokole de değinen Sucuoğlu, “Protokol imzalanırsa para gelecek algısı var” diyerek, imzalandığında belli sektörlerde rahatlama olacağını, borçların ödeneceğini kaydetti.

Protokolün 3-5 yıl olması gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, 1 yıllık protokolün olmayacağını belirtti.

Sucuoğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 1 buçuk yıldır Türkiye’deki muadil Bakandan randevu da alamadığını kaydederek, bunun da ötesinde telefonla da görüşemediğini ileri sürdü.