"HÜKÜMET LAF YERİNE İCRAAT ÜRETMELİ"

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:49

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, var olma nedenini unutup, sadece muhalefete laf yetiştirmeyi misyon edindiğini iddia ettiği hükümetin, artık laf yerine icraat üretmesi ve yolsuzlukların üzerine tereddütsüz gitmesi gerektiğini belirtti.



Zaroğlu, yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın önceki gün sosyal medyadan yolsuzluklara ilişkin yaptığı açıklamaların hükümetin bu mücadelede, sadece havanda su dövdüğünü gösterdiğini iddia etti.



Hükümete yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorular yönelten Zaroğlu, yolsuzluklar ile mücadele ve geçmişte yapılan yolsuzlukların üzerine cesaretle gitme vaadi ile kurulan hükümetin attığını iddia ettiği adımların somut verilerle desteklenmediğini ileri sürdü.



Hükümet ortakları arasında yolsuzlukla mücadele konusunda derin çatlak olduğunu öne süren Zaroğlu, varoluş amacını yitiren hükümetin gitme vaktinin çoktan geldiğini iddia etti.



Zaroğlu, laf yerine icraat, zam yerine çözüm üretmesi gerekenlerin günü geldiğinde tarih ve millet önünde hesap vereceğini belirtti