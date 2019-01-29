“HÜKÜMET, MALİYEYİ 166 MİLYON ZARARA UĞRATTI”

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:54

Amcaoğlu, dövizdeki değişikliğin hükümetin kontrolü altında olmadığını ancak “kontrolü altında” olanlara ne yaptıklarını açıklayacağını söyledi.

Ülke ekonomisinin hangi şartlarda 2019’da ele alındığının önemsenmediğini dile getiren Amcaoğlu, yalnızca Ocak ayında üç uygulama hayata geçtiğini söyledi.

Elektrikte yapılan çalışmalar nedeniyle kamu maliyesinin 120 milyon TL zarara uğradığını belirten Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin 3 aylığına dondurulmasıyla da 55 milyon TL zararla karşı karşıya kalındığı ifade etti.

Ayrıca devletin itilaflı olduğu, şu anda Piyangolar Birimi’nin kullanımında bulunan bir binanın kirasının ödenmesinden dolayı 1.5 milyon TL zarara uğradığını savunan Amcaoğlu, Hükümetin ocak ayındaki uygulamalarıyla kamu maliyesinin toplamda 166 milyon TL zarara uğratıldığını iddia etti.

Amcaoğlu, gelir vergisinde muafiyetler konusunda bugüne kadar hiçbir düzenleme yapılmadığını, sadece vergi dilimlerinde bazı çalışmalar yapıldığını, hükümetin tarihinde ilk kez vergi konusunda Maliye’nin genetiğiyle oynadığını iddia ederek, yapılanların sonuçlarının yıllar içerisinde görüleceğini belirtti.

İndirim vergisinin yüzde 10’a çekilmesinin de olumsuz etkilerine işaret eden Amcaoğlu, özel sektörde çalışanların Maliye Bakanlığı tarafından “kazıklandığını” savundu.

Amcaoğlu, toplu iş sözleşmeleri ve personel alımlarıyla ilgili yapılanların da yasaya aykırı olduğunu savundu.

DENKTAŞ KÜRSÜDEN KONUŞMADAN İNDİ

Amcaoğlu’nu yanıtlamak üzere söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, salondaki bir milletvekilinden işittiği “Ne söyleseniz inanmayacağız” sözü üzerine konuşmaktan vazgeçerek kürsüden indi.

Denktaş, “Cevap verecektim ama bu söz üzerine konuşmayacağım” dedi.