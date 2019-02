“HÜKÜMET YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE BİRLİKTE”

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:23

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar yolsuzluk konusunda attıkları adımları paylaşarak, “Bu konularda mücadeleye #devam edeceğiz” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle;

“Vekillerin mal beyanları ilk kez açılıp incelendi, şaibeli görülenler Savcılığa iletildi. Geçmişte zarflar açılmazdı, hatırlar mısınız?

Polis yolsuzluk iddiası bulunan dosyaları daha hızlı sonuçlandırabilsin diye bir ekip oluşturuldu ve bu bağlamda da dosyalar tamamlanmaya ve Savcılığa iletilmeye başlandı.

Polis, yolsuzluk iddialarının yer aldığı dosyalara dair tahkikat yaparak bazı dosyaların tahkikatını tamamladı. Geçmişte nerede olduğu, nerede kaldığı bilinmeyen dosyalar vardı hatırlar mısınız?

Savcılık bazı dosyalarda suç unsuru gördü ve dava açılması için adım attı, üstelik bunu kamuoyu ile de paylaştı. Geçmişte kaç dosya bu şekilde dava aşamasına geldi ve kaç kez kamuoyu bu şekilde Savcılık tarafından bilgilendirildi hatırlar mısınız?

Meclis, siyasilerle ilgili olarak önüne gelen ve suç unsuru içerdiği düşünülen dosyalar konusunda dokunulmazlığı kaldırma konusunda komite kuruyor, inceleme yapıyor, gerektiğinde de dokunulmazlığı kaldırıyor, gerekirse dahasını da kaldıracak. Geçmişte bu gibi kaç tane örnek hatırlarsınız?

Bazı kamu kurumlarında yapılan denetimlerde hukuka aykırı şekilde ek mesai ödemeleri yapıldığı saptandı, bunların geri ödenmesi şeklinde bir ceza uygulandı. Geçmişte buna benzer çok bir örnek var mı?

Bazı kurumlarda yapılan denetimlerde çıplak gözle görünür hukuka aykırılıklar bulundu ve polise tahkikat için verildi, onlar konusunda da davalar gündeme gelecek. Son bir ayda, CAS’ta geçmişte yapılanlar ile Şeker Sigorta’da geçmişte yapılanlar hakkında raporlar hazırlandı. Sorumlular önce ifade verecek, sonra da hesabını verecek. Veremeyen de cezasını çekecek. Geçmişte bu tür dosyalar hazırlandığında kaçı polise iletildi ya da tahkikatı-Savcılığa iletilmesi takip edildi?

Havalimanı konusundaki iddialarla ilgili olarak polis Ulaştırma Bakanlığı’nın elindeki bilgi ve belgeyi talep etti. Bakanlık buyurun gelin diyerek, ilgili her şeyi polisle paylaştı, tahkikat da takibimiz de devam ediyor, edecek. Geçmişte bazı kamu kurumlarının yöneticilerinin polis tahkikatı geciksin diye işbirliği yapmadığını, geciktirdiğini çok gördük değil mi?

Nerden buldun yasası olarak bilinen yasa hazırlandı, meclise gönderildi, komitede ele alınmaya başlandı. Geçmişte bu yasayı söz veren ama bu konuda adım atmayanları çok gördük değil mi?

Yolsuzlukla mücadele bağlamında hükümet tarafından bir yılda atılan bu adımlar yeterli mi? Hayır değil, henüz yolun başında sayılırız. Ancak hükümet bu ana kadar bu konuların üzerine gidişle ilgili birlikte hareket etmeyi başarmıştır. Evet, daha hızlı hareket edebilmemiz gerekir ve bunun da farkındayız. Bunun için de daha fazla çalışacağız.

Hesap verebilirlik bağlamında bir anlayışın yerleşmesi tabi ki zaman alacaktır ancak geçilen her eşik, tahkikatı tamamlanan ve suç unsuru saptanan her dosya, mahkemeye aktarılan her konu, haksız şekilde elde edilen ve geri ödemek durumunda bırakılan her örnek, bu ülkede yöneticilik yapanların elleri bir yanlışa her gittiğinde iki kere düşünmelerine neden olacaktır.

Bu konularda mücadeleye #devam edeceğiz.”