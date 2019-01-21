Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:28

Ersin Tatar, yazılı açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs için ayrılan 6 sandalyenin 4’ünün Kıbrıslı Rumlar, 2’sinin de Kıbrıslı Türklerin doldurması için ayrılmış olduğunu, dolayısıyla Kıbrıslı Rumların sadece 4 sandalye için seçim yapması, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşıncaya kadar, Türkler için ayrılan 2 sandalyenin boş bırakılması gerektiğini belirtti.



Eski Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Tasos Papadopulos döneminde, 2004’de yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, 6 sandalyenin de Kıbrıslı Rum temsilcilerle doldurduğunu belirten Tatar, “2009, 2014’te de hakkımızı gasp ettiler ve şimdi de 2019’da hakkımızı gasp etmeye çalışıyorlar.

Buna göz yummamalıyız. 2014 yılında yumulmamıştı, dönemin Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber 3 partinin imzaladığı, UBP’nin de sözlü olarak onay verdiği ortak açıklamayı okumuş ve tepkimizi ortaya koymuştu” dedi.



Kıbrıs Rum siyasi partilerinden AKEL’in bir Kıbrıslı Türkü aday gösterdiğine de işaret eden Tatar, “Şimdi bir Türk aday da gösteriliyor ve oyuna başka boyutlar katılıyor. Harekete geçmeliyiz. Hem de hemen” dedi.



Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın paylaşmaya dayanan bir model ileri sürerken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın federal çözüm üzerinde durulması gereken açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Tatar, “Sayın Akıncı Rumların federasyon istemediklerini biliyor ve söylüyor ama her ne hikmetse hala Rumlar tutum değiştirecekmiş gibi federasyonda ısrar edilmesini istiyor. Sebebi nedir acaba? Üçüncü taraflar mı böyle istiyor? Kıbrıs’taki solun federasyon tezi konuşulmazsa iflas edeceği bilindiği için onların hatırına mı hala gerçekleri görmüyor? Yoksa seçim için mi?” dedi.



“HÜKÜMETİN KIBRIS POLİTİKASI YOK”



Özersay’ın Hükümetin görüşlerini değil, kendi görüşlerini dile getirdiğini, bunun nedeninin de Hükümet kuruluş aşamasında Hükümetin Kıbrıs politikasının olmayacağının açıklanmasının olduğunu anlatan Tatar, “Meclis, biz siyasi partiler ve Sayın Akıncı artık asgari müştereklerde birleşerek Rum tarafına karşı bir tavır ortaya koymamız lazım. Artık federasyon olmaz” dedi.



İki devletli çözümün neden gündeme alınmadığının açıklanmasını talep eden Tatar, “Avrupa Birliği iki halkın tek birleştiği konudur. AB çatısı altında iki devletli çözüm bizi birleştirirse olmaz mı? Olur. Avrupa Parlamentosu’nu ve AB’yi zorlamalıyız” dedi.