"HÜKÜMETİN SÜT POLİTİKALARI" DÖKÜLÜYOR

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:51

Çavuşoğlu, hükümetin her açıdan döküldüğünü savunarak, halkın büyük bir mutsuzluk içerisinde olduğunu iddia etti.

Çavuşoğlu, süt konusunda gazetelerde yer alan haberleri okuyarak, süt konusunda hükümetin tutumunu ve doğrudan gelir desteğinin hâlâ şekillenmemesini eleştirdi.

Tüm sektörlerde maliyet artışı olurken “üretici bir aydır sütünü verir kaç liradan ödeneceğini bilmez” diyen Çavuşoğlu, 2018’de yaptıkları uyarılar dikkate alınsaydı bugün hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti.

Süt pazarlamada ocak ayında yaşanan sıkıntıya da değinen Çavuşoğlu, üretici, tüketici ve sanayici arasında denge oluşturulmaması halinde yine eylemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu konuşmayı hükümetin süt konusundaki programını açıklamasının ardından yapmayı tercih edeceğini ancak artık bu konuda adım atılmamasını anlayamadığını söyledi.

ŞAHALİ: “TARIMA DESTEK BÜTÇESİ BUGÜN BAKANLAR KURULU’NDA GÖRÜŞÜLECEK”

Çavuşoğlu’nun ardından söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yılın belli dönemlerinde süt konusunda aynı sıkıntıların yaşandığını, bunun yapısal olduğunu vurguladı.

Şahali, bu yılki bütçede tarım sektörüne 160 milyon TL ayrıldığını, bunun 60-70 milyonunun da hayvancılık sektörüne gideceğini vurguladı.

Hayvan sağlığı ve refahı noktasında yapılacak bir dizi çalışma olduğunu dile getiren Şahali, tarım destek bütçesinin geciktiğini, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu sonuca bağlayacaklarını kaydetti.

Şahali, tarım destek bütçesinin nasıl dağıtılmasının planlandığıyla ilgili bilgi vererek, sütün pazarlanmasında yaşanan sorunları dile getirdi ve sütün iç piyasada tüketilebilmesi noktasında farklı projelerle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Şahali, üreticilere mevcut mamul yelpazesine yeni kaliteli mamulleri katarak pazarın taleplerini karşılayabilecek noktaya getirilmesi çağrısında bulundu.

Şahali, Kooperatif Süt Fabrikası’nın devlet kurumu değil bir tedarikçi olduğunu, yönetiminde sadece Kooperatif Merkez Bankası’nın bir temsilcisi bulunduğunu hatırlatarak, kendi ürünlerinin fiyat belirleme yetkisini elinde bulundurduğunu, fiyat belirlemede hükümetin dahili olmadığını ifade etti.

Şahali’nin ardından yeniden söz alan Çavuşoğlu, Şahali’nin kendi konuşmasına cevaben yaptığı konuşmayı değerlendirerek eleştirdi.