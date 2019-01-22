HÜKÜMETTE "KONUŞUYOR" POLEMİĞİ

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 08:57

Derya Vicdani ret konusunda, “Askerlik Değişiklik yasası için 6 ya da 13 Şubat gibi Komiteye gelecek... Komite işin mutfağıdır... Bundan korkmamak lazım... Vicdani ret geçince, kimse askere gitmeyecek diye bir şey yok... Vicdani ret haktır... Uluslararası metinlerde tanınmıştır. Konuyla ilgili Ucuz milliyetçilik yapanlar var. Vicdani retçiler, toplum, devlet düşmanı gibi gösteriliyor. Askerlik görevi yerine sivil kamu hizmeti yapmaktır. Kutuplaşma olacak diye bir şey yok. Kutuplaşma üzerinden seçim hesapları yapanlar var. Bunlar ucuz siyasettir. En kısa sürede en teferruatlı bir biçimde çalışılması ve geçmesi gerekir. Özersay bunun çalışmasını yaptı; sonra çark etti. Çalışmalar komitede nasıl seyredecek öngöremiyorum... Şu an çalıştığımız yasalar var ama vicdani ret yasasını görüşmemize engel değil... Kendi akışı içinde tatlı tatlı götüreceğiz. Komiteye adım atmamış vekiller “Haziran” diye tarih veriyor... Çok yoruma gerek yok... Aldığım yasaları tamamlama konusunda kararlıyım... 17 Yasa geçirdik... Yasalar arasında ayırım yapmıyorum. Öncelik diye bir şey yok... Diğerleri nasıl olduysa bu da öyle olacak..."dedi...



“ÖZERSAY ÇOK KONUŞUYOR”

Derya Kıbrıs konusu bağlamında, Akıncı- Özersay tartışmalarını değerlendirerek, Özersay'ı eleştirdi... Doğuş Derya, “ Sayın Özersay gereğinden fazla çok konuşuyor... Verdiği mesajlar hükümetin içinde bulunduğıu 4 partiyi temsil etmiyor. HP adına konuşabilir ama CTP federasyon tezini savunuyor. Başbakan bu konuda konuşmalı. Sayın Özersay çatı aday olmak istiyor diye UBP ile flörtleşmeleri olabilir. Yorum yapamam. Ama Cumhurbaşkanı ile istişare etmeli. Medya önünde bunu yapmasını kabul edemiyorum. Sanki toplum lideri kendisiymiş gibi davranıyor. Yanlış buluyorum. Hükümet ortakları için yorum yapmam doğru değil. Sayın Başbakan'dan ricada bulunduk... Kendisi ile konuşacak... Sayın Özersay ne kadar anti federalist ise ben de o kadar federalistim... Ama bunları kamuoyu önünde tartışmıyorum” diye konuştu.



ÖZERSAY’IN YANITI GECİKMEDİ

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın “Özersay çok konuşuyor” şeklindeki sözlerine Özersay tepki gösterdi. Özersay, isim vermeden, “boş konuşuyor, muhatabım değil” açıklaması yaptı.

İşte Özersay’ın o paylaşımı: “Biz Dışişleri Bakanı olarak gecemizi gündüzümüze katıp görevimizi yapmaya çalışırken bir milletvekili “ÖZERSAY ÇOK KONUŞUYOR” diyerek aslında BOŞ KONUŞUYOR. Bu ülkenin bu anlamsız tartışmalarla kaybedecek zamanı yoktur. Bu türden polemikler üzerinden prim yapmaya çalışanlar benim muhatabım değildir.”