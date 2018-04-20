Hükümetten yeni casino izni!

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:41

Geçmişte Avrupa Birliği Uyum yasaları çerçevesinde, kara para trafiğini durdurmak adına yeni Casino izinleri durdurulmuştu.

Yeni Casino izni vermek için Meclis’te ilgili yasanın değişmesi gerektiği halde, bu yasayı değiştirmeden, Bakanlar Kurulu kararı ile Kaya Palazzo’ya yeni kumarhane izni verildi.

Bakanlar Kurulu'ndaki bazı bakanların karşı çıkmasına rağmen, söz konusu iznin verildiği de gelen bilgiler arasında.

Karaoğlanoğlu’nda açılacak olan Casino ve verilen izin ile ilgili Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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