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HÜR-İŞ, MAAŞLARDAN KESİNTİ KABUL ETMEYECEK

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin, çalışanların maaş ve haklarından kesinti yapmasını kabul etmediklerini, bundan sonraki süreçte her türlü eylem haklarını kullanacaklarını belirtti

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:56
HÜR-İŞ, MAAŞLARDAN KESİNTİ KABUL ETMEYECEK

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin, çalışanların maaş ve haklarından kesinti yapmasını kabul etmediklerini, bundan sonraki süreçte her türlü eylem haklarını kullanacaklarını belirtti. 
Yazılı bir açıklama yapan Yeltekin, ekonomik krizin aşılmasına yönelik fedakarlığın, siyasi partiler ve milletvekillerinden başlaması gerektiğini kaydetti. 
Yapılan zamların, kira ve eğitim masraflarının, çalışanların ve emekçilerin “belini büktüğünü, sefalete sürüklediğini” savunan Yeltekin, bu şartlarda tasarruf yapmalarının mümkün olmadığını belirtti

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