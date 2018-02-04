Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 13:11

Mağusa’da dün sabah aracına çarpan sürücüyü tasarrufundaki gazlı tabanca ile korkutan Hüsnü Aydın tutuklandı.

Mağusa’da dün sabah aracına çarptığı gerekçesi ile Tuğşad Tekiner isimli kişiye tasarrufundaki gazlı tabancayı göstererek korkutan Hüsnü Aydın polis tarafından tutuklandı.

Zanlı Hüsnü Aydın, dün öğle saatlerinde Mağusa kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Polis memuru Löğmen Yücetürk, mahkemedeki ifadesinde zanlı Hüsnü Aydın’ın dün, saat 10.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) istikametine doğru seyrettiği sırada aracına çarpan Tuğşad Tekiner’e tasarrufunda bulundurduğu gazlı tabancayı göstererek Tekiner’i korkuttuğunu kaydetti.

Polis memuru Yücetürk, zanlının polise verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu tabancayı 1 yıl önce Türkiye’den satın alarak Mağusa Limanı’ndan KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi. Yücetürk, soruşturmanın henüz devam ettiği ve zanlının gönüllü ifadesinin teyit tekzibinin henüz yapılamadığını söyleyerek zanlı hakkında 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Havadis