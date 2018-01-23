iÇİMİZDEKİ DÜŞMAN MEDYASI

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Evrensel gazetesi, Afrin'deki teröristlere karşı başlatılan operasyonu 'saldırı' olarak niteledi

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:56
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Evrensel'den tepki çeken haber

Evrensel gazetesi, Afrin'deki teröristlere karşı başlatılan operasyonu 'saldırı' olarak niteledi

Evrensel gazetesi Afrin operasyonuyla ilgili büyük bir skandala imza attı.

SALDIRI OLARAK NİTELEDİ

Afrin'deki teröristlere karşı başlatılan operasyonda, Azez'den yeni bir cephe açıldı. Evrensel, yeni cepheden yapılan operasyonları 'Afrin'e saldırı' olarak niteledi.

ABD'NİN DİLİNİ KULLANDI

Evrensel, terör örgütü YPG'den bahsederken ABD'nin dilini kullanarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ifadesini kullandı.

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