iÇİMİZDEKİ DÜŞMAN MEDYASI

Evrensel gazetesi, Afrin'deki teröristlere karşı başlatılan operasyonu 'saldırı' olarak niteledi
Evrensel gazetesi Afrin operasyonuyla ilgili büyük bir skandala imza attı.
SALDIRI OLARAK NİTELEDİ
Afrin'deki teröristlere karşı başlatılan operasyonda, Azez'den yeni bir cephe açıldı. Evrensel, yeni cepheden yapılan operasyonları 'Afrin'e saldırı' olarak niteledi.
ABD'NİN DİLİNİ KULLANDI
Evrensel, terör örgütü YPG'den bahsederken ABD'nin dilini kullanarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ifadesini kullandı.