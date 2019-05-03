İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN DİKMEN AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:48

Bakanlığımızın hedefleri arasında olan ülkesel fizik planına ulaşmak için planladığımız çerçevede adım adım çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayında temel referans belge olarak ele alınacak Mevcut Durum Raporunun şekillenmesi, Dikmen İmar Planı sürecinin tamamlanması için tüm paydaşların katılımıyla çalışmalar devam ediyor.

Dikmen İmar Planı sürecinde hazırlanan Mevcut Durum Raporu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunuldu.

Şehir Planlama Dairesi’nin Dikmen Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği ve bugün başlayan toplantı yarın da devam edecek.

Davetlilerden geniş ilgi gören toplantılarda, Mevcut Durum Raporunda yer alan verilerin ve tespitlerin doğrulamasını yapmak ve bir sonraki aşamada düzenlenecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayına sağlıklı bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen Mevcut Durum Raporu, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayında temel referans belge olarak kullanılacaktır.