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İçki ruhsatları için dilekçe verilecek

Alkollü içki izinlerini 2018 yılı için yenilemek isteyen Gazimağusa’daki işletmelerin 28 Şubat’a kadar Gazimağusa Kaymakamlığına dilekçe vermeleri istendi.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:53
İçki ruhsatları için dilekçe verilecek

MAĞUSA’DA ALKOLLÜ İÇKİ RUHSATLARI YENİLEME İÇİN SON TARİH 28 ŞUBAT

Alkollü içki izinlerini 2018 yılı için yenilemek isteyen Gazimağusa’daki işletmelerin 28 Şubat’a kadar Gazimağusa Kaymakamlığına dilekçe vermeleri istendi.

Kaymakam Dürdane Acı imzasıyla yayınlanan duyuruda, ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ek olarak, kimlik kartı fotokopisi, Belediyeden işletme izin belgesi, işyeriyle ilgili koçan fotokopisi veya Vergi Dairesi onaylı kira sözleşmesi, eski alkollü içki ruhsatının fotokopisi ve Vergi Dairesi yükümlülük belgesi, otellerin sınıflandırma belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığına müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

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