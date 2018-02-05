İki aile evsiz kaldı !

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 11:40

Manisa ‘nın Demirci ilçesine bağlı Minnetler Mahallesinde çıkan yangın sonucu iki aile evsiz kaldı.

Olay yerinden öğrenilen bilgilere göre Minnetler Mahallesinde Hüseyin ve Mehmet Özdemir isimli iki kardeşin yaşadığı tek çatı altındaki 2 evde yangın çıktı.

Saat 05.30 sularında yapılan ihbar üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine intikal etti. Ahşap malzemeden yapılmış tek çatı altındaki iki evin tamamen yanmakta olduğu görülerek sulu soğutma yöntemiyle söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangın yaklaşık 1 saatlik uğraşla tamamen söndürülerek kontrol altına alındı ve başka evlere sıçraması önlendi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yanan evlerde iki ailenin yaşamakta olduğu ve yangın sırasında evlerin tahliye edildiği öğrenildi. İçindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarak alevlere teslim olan evlerden hiçbir eşya kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Emin Yapar