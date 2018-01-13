iKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:33

YEŞİLKÖY’DE TRAFİK KAZASI... 1 AĞIR YARALI

Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Cemalettin Açık ağır yaralandı.

Yeşilköy içinde, bu sabah 08.15’te, Gelincik sakinlerinden Cemalettin Açık, yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Erenköy sakinlerinden Varol Sandal (E-39) yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpıştı. Kaza sonucu Açık ağır yaralı, Sandal ise hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.