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İki asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, düşen TSK helikopterine ilişkin, "Atak helikopterimiz düştü, 2 asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok" dedi.

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 19:06
İki asker şehit oldu
Başbakan Yıldırım: Atak helikopterimiz düştü, 2 asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, düşen TSK helikopterine ilişkin, "Atak helikopterimiz düştü, 2 asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok" dedi.

Başbakan Binali YıldırımZeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, operasyona katılan iki helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Yıldırım, 'Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok' dedi.

 
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