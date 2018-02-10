İki asker şehit oldu

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 19:06

Başbakan Yıldırım: Atak helikopterimiz düştü, 2 asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, düşen TSK helikopterine ilişkin, "Atak helikopterimiz düştü, 2 asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, operasyona katılan iki helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.



Yıldırım, 'Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok' dedi.