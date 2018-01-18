İki grup arasında kavga çıktı

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:40

GİRNE’DE KAVGA…3 YARALI, 1 TUTUKLU VAR…

POLİS 5 KİŞİYİ ARIYOR

Girne’de iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan zanlılardan biri tutuklanırken, polis 5 kişiyi arıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 19.30 sıralarında, Girne’de Cengizhanlı Sokak üzerinde oldu. F.B.(E-50), H.A. ve Y.B. ile kimlikleri tespit edilemeyen 3 erkek şahıs aralarında sorun bulunan gruba saldırdı. Söz konusu kişiler, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla Sait Atlar’ı sağ bacağından, İbrahim Donatmış’ı sağ ve sol bacağından, Erkan Kurmaz’ı ise belinden ve kalçasından yaraladı. İbrahim Donatmış’ın burnu da kırıldı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavinin ardından taburcu edilirken F.B. tutuklandı, 5 zanlı ise aranıyor.