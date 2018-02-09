İki köy daha teröristlerin elinden alındı

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:22

Türkiye sınırındaki iki köy, YPG'lilerden alındı Reyhanlı'nın hemen karşısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri, YPG 'li terör istlerden temizlendi. Söz konusu köylerin konumu, sınırın sıfır noktasında. Zeytin Dalı Harekâtı'nda uçaklar havalandı, Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco ve Kefr Cenne'deki terör mevzileri yerle bir edildi. Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi. ABD 'li generallerle birlikte Menbic 'e giden New York Times gazetesi, cephe hattından olay yaratacak fotoğrafları sayfalarına taşıdı.Zeytin Dalı harekat ında öldürülen terörist sayısı bin 62'ye yükseldi.

12.00 : Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri, YPG'li teröristlerden temizlendi. Söz konusu köylerin konumu, Reyhanlı'nın hemen kuzeydoğusunda sınırın sıfır noktasında.

11.30 : Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Afrin'in güneybatısında gerçekleşen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

10.50: Doğan Haber Ajansı, hava harekatının sabah saatlerinde de devam ettiğini bildiriyor. Ayrıca sınır hattındaki Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri terör mevzilerini dövüyor.

09.55 : TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.

08.30 : Türk savaş uçakları, dört günlük bir aranın ardından YPG'nin terör mevzilerini bombardımana tuttu. Gece yarısı gerçekleşen hava harekâtında vurulan yerler arasında Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de var.

Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi. Afrin merkezde YPG'nin komuta merkezinin vurulduğunu belirten yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Menbic üstünden de geçtiğini aktarıyor.

08.10 : Yerel kaynaklar, Türk topçusunun Cinderes'teki Deyr Balut'taki terör hedeflerini vurduğunu bildiriyor.

08.00 : Türkiye'nin askerlerini Menbic'ten askerlerini çekmesini istediği ABD, YPG'li teröristlerin kontrolündeki ilçeye Korgeneral Paul E. Funk ve General Jamie Jarrard'ı gönderdi. YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantısını göremediklerini söyleyen Korgeneral Funk, Türkiye'yi herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde karşılık vermekle tehdit etti. New YorkTimes gazetesi, diğer Amerikan medyasıyla birlikte gittiği Menbic'ten olay yaratacak fotoğrafları sayfalarına taşıdı.

07.20 : ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Washington'ın Menbic konusunda Ankara'dan baskı görmeye devam ettiğini söyledi. Mattis, Türk mevkidaşı Nurettin Canikli ile gelecek hafta bir araya geliyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 21. gününde gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.