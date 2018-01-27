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İki yüzlü almanya pkk bayraklarına izin verdi

Almanya'nın PKK ve YPG bayraklarına getirdiği yasak Köln’de düzenlenen protestoda delindi. Emniyet, PKK ve YPG bayraklarının taşınabileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:13
İki yüzlü almanya pkk bayraklarına izin verdi
Almanya kendi koyduğu yasağı deldi

Almanya'nın PKK ve YPG bayraklarına getirdiği yasak Köln’de düzenlenen protestoda delindi. Emniyet, PKK ve YPG bayraklarının taşınabileceğini açıkladı.

Almanya'nın Köln kentinde Afrin operasyonuna tepki için protesto düzenleniyor. Protestoda terör yandaşlarının PKK ve YPG bayrakları taşıması ise oldukça ilginç.

Bunun nedeni ise Almanya'nin bir süre önce aldığı karar. Almanya'da Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve terör örgütünün sembolleri yasaklanmıştı. Yasaklananlar arasında PKK ve YPG bayrakları da var.

Ancak Almanya'nın koyduğu yasak yine Almanyatarafından delindi. Her fırsatta Türkiye düşmanlarına sahip çıkan Almanya'da emniyet bugün düzenlenen protestolarda PKK ve YPG bayraklarının taşınabileceğini açıkladı.





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