Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:14

Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu Güne Merhaba programına konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin gündeminde şu an cumhurbaşkanlığı olmadığını söyledi ve “Ben UBP’nin yeni seçilmiş genel başkanıyım, dolayısıyla partimle ilgileniyorum” dedi.

“SENDİKA DOME OTEL’E GEREKLİ YATIRIMLARI YAPAMAZ”

Dome Otel’in ihale ile verilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, “Kendi istedikleri gibi at koşturamayacaklar. KKTC’ye yakışmayan bir ortamdır. Hukuka saygı da kalmaz” ifadelerini kullandı. Kamu Yasası’nda kamu mallarının ihaleyle verilmesi gerektiğinin yazdığını belirten Ersin Tatar, “Erhürman’ın raporuna göre otelin temelleri çürüyormuş. Sendika bu otele gerekli yatırımları yapamaz” diye konuştu.

“YÜZDE 30 ARTIŞ ADALETSİZLİK GETİRİR”

Harç zamlarına yapılan yüzde 30 artışın fazla olduğunu vurgulayan Tatar, “Zamlar doğru olmadı. Yüzde 30 artış adaletsizliği beraberinde getirir” dedi.

“İKTİDARA HAZIRIZ”

Ersin Tatar şöyle devam etti:

“UBP olarak kendi içimizdeki sıkıntıları aşmış, iktidara hazır bir noktadayız. Ama illaki koalisyon kurma derdinde değiliz, ana muhalefet olarak da en iyi şekilde görevimizi yürütmeye çalışıyoruz”