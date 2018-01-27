Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:27

27-28 Ocak Şehitleri Anıldı

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anıldı.

KIBRIS TÜRK HALKININ İNGİLİZ SÖMÜRGE YÖNETİMİNE KARŞI 27-28 OCAK 1958’DE VERDİĞİ MÜCADELEDE ŞEHİT DÜŞENLER İÇİN TÖRENLER DÜZENLENDİ

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anıldı. Törenlere Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Kıbrıs Türk Alayı Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi 1. Piyade Alay Komutanı İlker Ertuğrul, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi ile kurum kuruluş ve dernek temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

İlk tören saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer aldı. Törende protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı. KÜÇÜK KAYMAKLI MEZARLIĞI’NDAKİ TÖREN… İkinci tören ise 09.30’da Küçük Kaymaklı mezarlığında yapıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve şehit kızı Seyhan Cambaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmasında milli mücadele yıllarına değinen Cambaz, “60 yıl önce bugünlerde Kıbrıs Türk Halkının bu adada özgür bir nesil olarak yaşayabilmesi için kara toprağa giren şehitlerimizden; Sermet Kanatlı, Mustafa Ahmet, İbrahim Ali, Sefer Muharrem, Fuat Yusuf, Mehmet Ahmet, Şerife Mehmet İngiliz Sömürge idaresine karşı tutuşturulan özgürlük meşalesinin birer bayraktarıdırlar” dedi.