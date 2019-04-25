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İNŞAAT ALANINDA ASANSÖR DÜŞTÜ: 11 ÖLÜ

Çin'in kuzeyinde Hebei eyaletinde bir inşaat alanında asansörün düşmesi sonucu 11 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:49
İNŞAAT ALANINDA ASANSÖR DÜŞTÜ: 11 ÖLÜ

Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer Hebei'ninHıngşui kentinde bir inşaat alanında halatının kopmasının ardından asansörün düştüğünü kaydetti.

Kazada 11 işçinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 işçinin de yaralandığını ifade etti.

 

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