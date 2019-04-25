İNŞAAT ALANINDA ASANSÖR DÜŞTÜ: 11 ÖLÜ

Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer Hebei'ninHıngşui kentinde bir inşaat alanında halatının kopmasının ardından asansörün düştüğünü kaydetti.
Kazada 11 işçinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 işçinin de yaralandığını ifade etti.
Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer Hebei'ninHıngşui kentinde bir inşaat alanında halatının kopmasının ardından asansörün düştüğünü kaydetti.
Kazada 11 işçinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 işçinin de yaralandığını ifade etti.
KİMYA TESİSİNDE PATLAMA: 4 ÖLÜ