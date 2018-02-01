İnşaat düşmeleri arttı !

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 20:21

Yine Ölümlü İş Kazası

Lefkoşa’da dün bir inşaattan düşerek ölen Doğan Turan'ın ölümünden sorumlu olarak görülen konu inşaatın taşeronu Cengiz Topel Konaklı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:14 Yine Ölümlü İş Kazası (Kamalı Haber) - Lefkoşa’da dün bir inşaattan düşerek ölen Doğan Turan'ın ölümünden sorumlu olarak görülen konu inşaatın taşeronu Cengiz Topel Konaklı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil huzurda bulunan zanlı Cengiz Topel Konaklı'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yapını üstlendiği White Lotus isimli inşaatın beşinci katına iş görüşmesine giden Doğan Turan'ın konu taşeron tarafından gerekli emniyet alınmadığından dolayı 15.90 metre yüksekliğindeki havalandırma deliğinden yere düşmesi sonucu boynundan ve sırtından aldığı kırıklar nedeni ile iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis konu ile ilgili olarak suçlu görünen zanlının tutuklandığını ve başlatılan ileri soruşturmada Çalışma dairesinden yapılan tahkikat sonucunda konu insatta gerekli ihmal ve tedbirlerin alınmadığı olayın iş kazası sınırına girip girmediği kesin olmamakla birlikte iş yasasına aykırı hususlar neticesinde suçlu olabileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Söz alan zanlı avukatı polise tahkikatı hızlı yürüttüğü için teşekkür etti ve 1 günlük süreye itiraz etmedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.