"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI"

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 15:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na bu konuda eleştirilerde bulunan Çaluda, iş kazalarından sadece işverenlerin değil Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da sorumlu olduğunu kaydetti.

Çalışma v Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurt dışından getirilen işçiler için ön izinleri durdurmasını da eleştiren Çaluda, yasaklayıcı zihniyetle bir yere varılamayacağını söyledi.

Çaluda, İş Sağlığı ve Güvenliği bürolarının daha fazla kullanılması ve daha fazla açılması için de teşviklerin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Özel sektörde sendikalaşma konusuna da değinen Çaluda, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Çeler’in bu konuda ortaya attığı görüşleri de eleştirdi.

Çaluda, bu konun önce ülkedeki paydaşlarla görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

