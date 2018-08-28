İNŞAATTAN DÜŞEN EZER KURTARILAMADI

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:57

Lefkoşa’daki bir inşaata çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralanan 42 yaşındaki Mehmet Ezer hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki iş kazası bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak’ta Barış Manço Parkı’nın bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatın dördüncü katında çalışan Mehmet Ezer (E-42) dengesini kaybederek 15,3 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.

Ezer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Soruşturma sürüyor.