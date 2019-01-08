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IPHONE'LAR İÇİN 3 BOMBA GÜNCELLEME GELDİ

WhatsApp uygulamasının iOS sürümüne yeni yılın ilk büyük güncellemesi geldi

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 12:08
IPHONE'LAR İÇİN 3 BOMBA GÜNCELLEME GELDİ

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın iOS sürümü 3 yeni özellikle güncellendi. iOS kullanıcıları için bugün yayınlanan WhatsApp 2.19.10 sürümüyle uygulamaya grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama, resim ve videolar için çıkartmalar ve WhatsApp durumları için 3D Touch desteği özellikleri eklendi.

WhatsApp’a gelen en dikkat çekici yenilik olan “Özel Olarak Cevapla” özelliği ile kullanıcılar artık, grup sohbetleri içerisindeki mesajları özel olarak cevaplayabilecek. Bu özelliği kullanabilmek için, grup sohbetindeki bir sohbetin üzerine basılı tutup, “diğer” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ardından kullanıcıların karşısına çıkacak olan ”Özel Olarak Yanıtla” seçeneğinden, WhatsApp’ın bu yeniliği kullanıalbilecek.

ÖZEL ÇIKARTMALAR VE 3D TOUCH DESTEĞİ

WhatsApp’ın iOS güncellemesiyle gelen bir diğer yenilik ise özel çıkartmalar oldu. Bu özellikle iPhone kullanıcıları artık özel WhatsApp çıkartmalarını fotoğraf ve videolarında kullanabilecek.

Yeni WhatsApp güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına sunulan bir diğer özellik ise “Durumlar” için gelen 3D Touch desteği oldu. WhatsApp 2.19.10 sürümüne geçen iPhone kullanıcıları, 3D Touch desteği sayesinde durumlara tıklamadan önce ön izleme yapabilecek.

 

 

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