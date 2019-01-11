İRAN PETROL BAKANI "ABD YAPTIRIMLARINA UYMAYACAĞIZ"

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:43

İran Petrol Bakanı Zengene ile Irak Petrol Bakanı Samir el-Gazban, Bağdat'ta bir araya geldikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



İki ülke arasında başta petrol olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliklerini ele aldıklarını aktaran Zengene, sorulan bir soru üzerine Irak'a ihraç edilen doğal gaz miktarını artırabileceklerini belirtti.



İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zengene ayrıca, ABD’nin yaptırımları devam ettiği sürece petrol ihracatının hacmini veya hedefini müzakere etmeyeceklerini belirterek, "İran'a karşı yasa dışı yaptırımlara uymayacağız." dedi.



Irak Petrol Bakanı Gazban da İranlı mevkidaşıyla iki ülke arasındaki enerji iş birliğini ele aldıklarını dile getirerek, "Irak, hükümetin programları doğrultusunda İran’la petrol, gaz ve elektrik gibi enerji alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istiyor." ifadesini kullandı.



İranla geçmişte varılan anlaşmaların uygulanması gerektiğine vurgu yapan Gazban, iki ülkenin ortak petrol alanlarının geliştirilmesi konusunda henüz anlaşmaya varılamadığını belirtti.