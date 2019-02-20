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İRSEN KÜÇÜK HASTANEDEN TABURCU OLUYOR

Eski Başbakan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oluyor.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:02
İRSEN KÜÇÜK HASTANEDEN TABURCU OLUYOR

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren eski Başbakanlardan İrsen Küçük, yarın taburcu oluyor. 

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ardından normal servise alınmıştı.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.

 

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