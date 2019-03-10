İŞ İNSANI HALİL FALYALI, İRSEN KÜÇÜK’ÜN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Halil Falyalı'nın başsağlığı mesajı;
Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, değerli büyüğümüz İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyorum.
Halil Falyalı'nın başsağlığı mesajı;
Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, değerli büyüğümüz İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyorum.
2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU