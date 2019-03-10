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İŞ İNSANI HALİL FALYALI, İRSEN KÜÇÜK’ÜN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İş insanı Halil Falyalı, bu sabah yaşamını yitiren eski başbakanlardan İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:33
İŞ İNSANI HALİL FALYALI, İRSEN KÜÇÜK’ÜN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Halil Falyalı'nın başsağlığı mesajı;

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, değerli büyüğümüz İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyorum.


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