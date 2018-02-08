İş kazaları nedeniyle inşaat faaliyetleri durduruldu

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:04

3 İLÇEDE 13 İNŞAATIN FAALİYETİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDENİYLE DURDURULDU ÇALIŞMA DAİRESİ DENETİMLERİ… DENETİMLERE BAKAN ÇELER DE KATILDI

Çalışma Dairesi müfettişlerinin Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kuralların aykırı bulunarak, gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenirken; Lefkoşa’da 6 , Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulundu.

Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda acil kriz masasını toplayan Bakan Zeki Çeler, toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla bugün Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte inşaat denetimlerine katıldı.

Teftişlerin artık daha sık olacağına dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan hiç bir inşaata tolerans gösterilmeyeceğini yineledi. Çeler, insan hayatının önemine vurgu yaparak; güvenli iş ortamı yaratmanın yalnızca inşaat sektöründe değil her sektörde öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi.

İş kazalarının en sık yaşandığı sektör olan inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin temsilcilerine çağrıda bulunan Çeler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması konusunda her kesimi üzerine düşeni yapmaya ve yasal mevzuata uygun davranmaya davet etti. Çeler; Bakanlık olarak her ilçede iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirileceğini de sözlerine ekledi.