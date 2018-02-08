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İş kazaları nedeniyle inşaat faaliyetleri durduruldu

Çalışma Dairesi müfettişlerinin Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kuralların aykırı bulunarak, gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:04
İş kazaları nedeniyle inşaat faaliyetleri durduruldu

3 İLÇEDE 13 İNŞAATIN FAALİYETİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDENİYLE DURDURULDU ÇALIŞMA DAİRESİ DENETİMLERİ… DENETİMLERE BAKAN ÇELER DE KATILDI

Çalışma Dairesi müfettişlerinin Lefkoşa, Girne  ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdikleri  denetimlerde 13 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği  kuralların aykırı bulunarak, gerekli önlemler alınıncaya  kadar durduruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da  8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından  denetlenirken;  Lefkoşa’da 6 , Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın  faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği  kurallarına aykırı  bulundu.

Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda  acil  kriz masasını toplayan Bakan Zeki Çeler, toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla  bugün  Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte  inşaat denetimlerine katıldı.

Teftişlerin artık daha  sık  olacağına dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  gerekli  iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan  hiç bir inşaata  tolerans gösterilmeyeceğini  yineledi.  Çeler, insan hayatının  önemine vurgu yaparak; güvenli iş ortamı  yaratmanın yalnızca  inşaat sektöründe değil  her sektörde  öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi.

İş kazalarının en sık yaşandığı sektör olan inşaat sektörü başta olmak üzere  tüm sektörlerin temsilcilerine çağrıda bulunan  Çeler,  iş sağlığı ve güvenliği kurallarının  uygulanması konusunda  her kesimi üzerine düşeni  yapmaya ve  yasal mevzuata uygun davranmaya davet  etti.  Çeler; Bakanlık olarak  her ilçede iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirileceğini  de sözlerine ekledi.

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