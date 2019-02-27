“İŞ KAZASI ÖLÜMLERİNDE, BAKANLIK SORUMLU”

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Pazar günü gerçekleşen ölümlü iş kazasını hatırlatarak, bu olayın KKTC'de çalışma yaşamını düzenleyen yasalara uyulmadığının ve bunun alışkanlık haline getirildiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Çakıcı, Kuzey Kıbrıs’ın işçi ölümlerinde rekora koştuğunu ifade ederek, “Hal böyle olmasına karşın ilgili bakanlık görevini yapmıyor olmasına sudan gerekçeler üretmenin ötesine geçmemekte, işçi ölümlerinden doğan toplumsal acıdan pay çıkararak sorumluluğunu gizlemeye gayret etmektedir” iddiasında bulundu.

Çakıcı, çalışma yaşamını düzenleyen yasaları uygulamakta yetersiz ve aciz olduğunu iddia ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işçi ölümlerinden birinci derecede sorumlu olduğunu, Bakan’ın ileri sürdüğü mazeretlerin bu sorumluluğun üstünü örtmeye yetmeyeceğini kaydetti.

“Siyasi makamlar şov yeri değil iş yapma yeridir. Yapamayan sorumluluğunu üslenip ayrılmalıdır. Ayrılmayıp yerinde durmakta ısrarlı olan da görevden alınmalıdır” diyen Çakıcı, işçi ölümlerinde ikinci dereceden sorumlu olanların da işveren durumundaki müteahhit ve taşeronlar olduğunu ileri sürdü.

“Yasalara uymamanın bedeli olduğunu, işçisine 50 TL'lik emniyet kemerini temin etmek yerine siyasi hükümetin acizliğini kullanarak daha çok kar elde etme hırsıyla hareket etmenin işçilerin hayatlarına mal olduğunu” savunan Çakıcı, canın parasal bedeli olmaması gerektiğini ifade etti.

Çakıcı, “Çalışma Bakanlığını ve işverenleri çalışma yasalarına uymaya ve gerekeni yapmaya davet ederken, kalıcı iş güvenliğinin sağlanması açısından tüm çalışanları işveren korkusunun ölümlere faydası olmadığı gerçeğini görüp sendikalaşmaya çağırırız” dedi.