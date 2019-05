İŞ YERİ DENETİMLERİ 1 MAYIS’TA DA DEVAM ETTİ

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:46

Bakanlık, konuyla ilgili açıklamasında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla gün boyunca gerek Whatsapp hattına gelen ihbarlar, gerekse Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılan rutin denetimlerde toplam 157 işyerinin kontrol edildiğini belirtti.

743 çalışanın kontrol edildiği denetimlerde 30 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edilerek, Çalışma Dairesi tarafından 94 bin 500 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp İhbar Hattı’na 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda 154 ihbar yapıldı.

Açıklamada, denetlenen işyerlerinde teftiş edilen 743 çalışan ve Whatsapp İhbar Hattı’na gelen şikayetler doğrultusunda gidilemeyen işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınarak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılıp yapılmadığı, 20 Haziran’da sosyal sigortalar sisteminden kontrol edileceği kaydedildi.

1 MAYIS DENETİMLERİ

Bakanlık, turizm sektöründe faaliyet gösteren casino ve otellerin açık olması mecburiyetini dikkate alarak 1 Mayıs günü çalıştırılacak personellerinin listesini önceden talep etmiş ve ilgili kurum çalışanlarının listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmişti.

1 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde çalışanların ücretinin ne olacağı, yürürlükteki 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın “Resmi Tatil ve Ücret şekline göre resmi tatil ücreti” başlıklı 40.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde, resmi tatil günlerinde çalışılması halinde işçilerin ücretlerinin bir kat fazlasıyla ödenmesini öngörmekte.

Çalışanlarına resmi tatil günü ücretini bir kat fazlasıyla ödemeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında ceza kesileceği kaydedildi.

Yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyip, çalışanlarına resmi tatil günü ücretini yansıtmadığı tespit edilen işyerlerine, alacakları maddi cezanın yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ön izinle işçi getirmesine izin vermeyeceği ve söz konusu işverenleri yasaklı çalışma izinli işçi getirme listesine alınacağı belirtilmişti.

LİSTE

Bakanlık, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin isimlerini de açıkladı:

Güzelyurt: Ökkeş Kıllı- 1 kişi- 3150 TL ceza; Hasan Altan Öksüz Pazarlama Ltd.-3 kişi- 9450 TL ceza.

Lefkoşa: Penti Giyim Tic. Anonim. Şti- 1 kişi - 3150 TL ceza.

Girne:Borgo Trading Ltd.( Sapqa Nargile)- 10 kişi - 31500 TL ceza; Borwellies Garden ( Babil Bahçeleri) Maintanance- 2 kişi - 6300 TL ceza.

Mağusa:LMC Trading Ltd- 4 kişi- 12600 TL ceza; Halsons & Co Ltd.-1 kişi- 3150 TL ceza;

Yükselen Ltd.- 2 kişi -6300 TL ceza; Erata Ltd-2 kişi -6300 TL ceza; Yunus Nural İnvestment Ltd- 1 kişi -3150 TL ceza; Erata Trading Ltd- 2 kişi – 6300 TL ceza; Arnehuz Ticaret Şti. Ltd.- 1 kişi – 3150 TL ceza.