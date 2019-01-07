İŞADAMI BULUT AKACAN TUTUKLANDI

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 21:42

İş adamı Bulut Akacan, Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nun yemek yediği restorana giderek kavga çıkardığı iddia edildi. Restorana iki koruması ile birlikte giren Akacan'ın korumaları ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu ciddi derecede darp ettiği iddia edildi.



Erhan Başay acil serviste yapılan ilk müdahale sonrasında müşahade altına alınırken Zeki Asımoğlu aldığı darbeler sonucu yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olay sonrası Bulut Akacan ve korumalarının, şikayet üzerine Girne adli şube büro amirliği tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis açıklaması yapıldı.

Vahim Zarar ve Ciddi Darp 7.1.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etmişlerdir. Ayrıca V.G, Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. B.A , V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.