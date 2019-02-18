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İSKELE'DE TRAFİK KAZASI

Geçitkale – İskele Anayolu’nda dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:58
İSKELE'DE TRAFİK KAZASI

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Geçitkale – İskele Anayolu’nun 1-2 km’leri arasında, İsmet Subaşı (K-31), yönetimindeki MV 930 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Turgut Kömürcan (E-33) ve Muhammed Eralmış (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polis soruşturması devam ediyor.

(STAR KIBRIS)

 

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