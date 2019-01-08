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İŞLETMECİLERE CEZAİ YAPTIRIMLAR BAŞLADI...

A işletme iznine aykırı davrandığı tespit edilen işletmeciler için işletme izni iptaline kadar gidebilecek cezai yaptırımlar uygulanmaya başladı

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 14:58
İŞLETMECİLERE CEZAİ YAPTIRIMLAR BAŞLADI...

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın yaptığı yazılı açıklamada, sektör temsilcileri ile alınan kararlar ve varılan mutabakat çerçevesinde 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere sektör disiplini ve düzenin hakkaniyetli yürütülmesi amacı ile bir dizi tedbir uygulama kararı alındığını belirtti.

Anılan tarihten itibaren yapılacak denetimlerde “A işletme iznine hilaf tespit edilen” işletmeciler için işletme izni iptaline kadar gidebilecek cezai yaptırımlar uygulanmaya başlanacağını dile getiren Aydın, tüm işletme izin sahiplerinin mevcut yasalara ve kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bir kere daha hatırlattı. 

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