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İstanbul tuzluca'da zehir vidanjörleri bulundu

Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasında yeni gelişme. İSKİ, 2 vidanjörden alınan örneklerde kimyasel madde bulundu.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:33
İstanbul tuzluca'da zehir vidanjörleri bulundu
Zehir vidanjörleri bulundu

Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasında yeni gelişme. İSKİ, 2 vidanjörden alınan örneklerde kimyasel madde bulundu. Tuzla Emniyeti alınan örnekleri Adli Tıp'a gönderdi.

 

İstanbul Tuzla'daki zehirli kimyasal atık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zehirli atığın bölgeye dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edildi.

İstanbul, Tuzla'da 4 mahalleyi etkileyen, 97 kişiyi hastanelik eden kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten” adlı kimyasal maddelerin dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edildi. 

Tankerlerden alınan örneklerin incelendiği iski laboratuvarından sonuçlar çıktı. Örnekleri inceleyen laboratuvar, iki tankerde kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten' maddelerini buldu. 

Laboratuvar sonuçları soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Savcılık olaya ilişkin olarak, 'Kasten yaralama' ve 'Kasten çevreyi kirletme' suçlarından soruşturma yürütüyor. 

Laboratuvar sonucunun savcılığa ulaşmasının ardından önce vidanjör şoförlerinin ardından da bu vidanjörlerin atıkları aldıkları tesislerin yöneticilerinin ifadelerinin alınması bekleniyor.

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