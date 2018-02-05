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İstanbul'da büyük duruşma !

"Sarallar" ve "Şahinler olarak bilinen suç örgütününü duruşması için çevrede çok yoğun güvenlik önlemi alındı.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 17:25
İstanbul'da büyük duruşma !
'Şahinler ve Sarallar'ın duruşması için esnaf kepenk kapattı "Sarallar" ve "Şahinler olarak bilinen suç örgütününü duruşması için çevrede çok yoğun güvenlik önlemi alındı. TEM Otoyolu, D-100 karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önünde üç arama noktası oluşturulurken cezaevinin önünde bulunan otopark ve büfeler de kapalı tutuldu.    

"Şahinler" ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç  örgütlerinin yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari, 17'si  tutuklu 82 sanığın, yargılanmasına devam edildi.  İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu  Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, biri başka davadan tutuklu 15  tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Okur ile başka davadan tutuklu sanık Sedat Şahin  ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada, iki tanığın dinlenmesinin ardından avukatların talepleri  alındı.

 

SAVCIDAN 10 KİŞİ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, üzerlerine atılı suçların nitelik ve  içerikleri, mevcut kanıt durumu ve kanıtların toplanmakta olması nedeniyle 7  tutuklu sanığın bu hallerinin devamını istedi.Savcı tutuklu kaldıkları süre, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme  ihtimali gibi gerekçeleri dikkate alarak 10 tutuklu sanığın ise tahliyesini talep  etti.Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçların  niteliği ile gerektirdiği cezalar dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin  yetersiz kalabileceğinden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

 Firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına ve  infazlarının beklenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması  için 6 Nisan'a erteledi.

OTOPARK VE BÜFELER KAPATILDI 

Söz konusu dava, daha önce verilen ara karar dolayısıyla izleyiciye  kapalı olarak gerçekleşti.Duruşmanın görüldüğü binanın çevresinde, jandarma ekipleri  yoğun  güvenlik önlemi aldı. TEM Otoyolu, D-100 karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önünde üç  arama noktası oluşturulurken cezaevinin önünde bulunan otopark ve büfeler de  kapalı tutuldu.

74 KİŞİ YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, organize  suç örgütleri "Şahinler" ile "Sarallar" grubu arasındaki husumet ve yapılan  eylemler anlatılıyor. İddianamede 74 sanığın, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü  kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye  olmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "yağma amaçlı  tehdit", "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek", "kasten yaralama" ve  "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına  çarptırılması isteniyor.  Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi ve  İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyalarının bu dava  dosyasıyla birleştirilmesi sonucu sanık sayısı 82'ye yükselmişti. 

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